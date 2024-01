Casa do Trabalhador no Seu Bairro estará na Aldeia para seleção de vagas de Telemarketing

Lançado no 2º semestre de 2023, o novo programa “Casa do Trabalhador no seu Bairro”, da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict), estará na quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024, às 9h e às 14h, na empresa CSU, que fica na rua Piauí, 136 – Nova Aldeinha, em frente à estação de trens Antônio João (Linha 8 Diamante – ViaMobilidade), ao lado do Parque Shopping, para o processo seletivo de vagas de Atendimento Telemarketing.

A ação tem o objetivo de aproximar e facilitar o acesso dos trabalhadores às oportunidades de emprego no mercado de trabalho da região. Os candidatos devem retirar carta de encaminhamento até as 12h da terça-feira, dia 16, na Casa do Trabalhador de Barueri (Setor Amarelo), localizada na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro, dentro do Ganha Tempo.

As vagas são para início imediato para atuar com atendimento (telemarketing), por telefone, chat ou e-mail, atendendo diferentes tipos de negócios, produtos e serviços. O período de trabalho será adequado conforme a necessidade da CSU e a disponibilidade de horário do candidato.

A função inclui esclarecimento de dúvidas, resolução de problemas, registro de documentação, cumprimento de metas e indicadores, treinamentos e capacitações, sempre priorizando um atendimento cordial e empático.

Encaminhamento



Será importante a retirada da carta de encaminhamento no dia 16 de janeiro de 2024. Se não tiver o nome na lista, o candidato não será liberado para entrada na portaria da empresa para o processo seletivo do dia 17.

Requisitos



Para poder participar do processo, o candidato deverá ser maior de 18 anos, ter ensino médio completo, documentação em dia, como título de eleitor e comprovante de escolaridade.

Benefícios



A empresa oferece salário de R$ 1.324,00 + média de remuneração variável (RV) de R$ 150,00; Vale-Refeição (VR) ou Vale-Alimentação (VA), assistência odontológica (atendimento direto na empresa) e assistência médica, Vale-Transporte (VT), auxílio farmácia, descontos especiais com parceiros credenciados, seguro de vida, cursos e treinamentos gratuitos por meio do Programa Educa, da CSU; sessões de massoterapia, consultas com ginecologista e clínico geral, parceria com o SESC, auxílio creche e salário família.