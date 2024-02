Alça de acesso à Capital terá bloqueio de tráfego no Trevo de Alphaville a partir deste sábado, 10

Em alinhamento com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb), a CCR ViaOeste comunica que realizará a partir das 14h deste sábado, 10, a segunda etapa das obras de adequação profunda do sistema de drenagem no Trevo de Alphaville (km 23), dando sequência às obras de ampliação das marginais da rodovia Castello Branco.

A concessionária informa que nesta etapa o tráfego será bloqueado na alça de acesso de quem segue da Alameda Rio Negro para São Paulo. A opção para o motorista será utilizar a alça lateral, próximo à concessionária Mercedes, seguindo pelo trecho de ligação da Estrada da Aldeinha com a avenida Fernando Cerqueira César Coimbra para acessar a pista marginal da rodovia sentido Capital.

A Semurb e a CCR ViaOeste orientam para que respeitem a sinalização viária implantada para a orientação dos motoristas no local, diurna e noturna, e reduzam a velocidade ao passar pelo trecho em obras.

Ampliação das marginais



Com investimentos na ordem de R$ 815 milhões, a ampliação das marginais da rodovia Castello Branco está prevista para término em 2025 entre o km 22+500 e km 27, além de faixa adicional do km 27 ao km 31+650 (pista oeste – sentido interior), proporcionarão maior qualidade de vida resultante da redução do tempo de trajeto ao acessar os municípios da região oeste do Estado.

O projeto prevê remodelação dos trevos de acesso a Barueri e Alphaville, além da construção de duas novas pontes paralelas à ponte Guilherme de Almeida sobre o rio Tietê.