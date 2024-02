Barueri é referência na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

A participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho tem sido um desafio superado na cidade de Barueri. Isso porque, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) tem realizado, ao longo dos últimos anos, diversas ações que colaboram com a inserção e a ampliação dessas pessoas em postos de trabalho formais. O resultado é visto em números positivos que refletem o compromisso da cidade com a inclusão e a valorização desses profissionais.

460 contratações



Desde 2019 o Departamento de Empregabilidade da SDPD, por meio do Programa Incluir, realiza diversas oficinas voltadas ao preparo, a inclusão e a permanência das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Para se ter uma ideia, de lá pra cá as ações de empregabilidade da SDPD resultaram em 460 contratações no total. Desde ampliação das ações, houve um aumento de 89% de pessoas com deficiência que procuraram o serviço e conquistaram emprego com carteira assinada.

Apoio total



O apoio que a SDPD oferece a candidatos e candidatas com deficiência ocorre antes, durante e após a contração, almejando a permanência no emprego. Além de oferecer suporte também às empresas contratantes.

“As empresas são grandes parceiras no processo de inclusão. Isso acontece nos encontros com os nossos técnicos, que mostram as possibilidades de contratação e a importância da mudança de olhar para a pessoa com deficiência, assim como a valorizar a potencialidade do candidato e não a sua deficiência”, diz o secretário da SDPD, Carlos Roberto da Silva (professor Carlinhos).

Ações



As iniciativas que englobam o trabalho realizado pelo Departamento de Empregabilidade vão desde como preparar o candidato para uma entrevista até a avaliação de acessibilidade do posto de trabalho.

Vale destacar que sempre no mês de maio (mês do trabalhador) ocorre o Feirão de Emprego da SDPD para pessoas com deficiência. O evento reúne empresas que atendem candidatos inscritos para diversas áreas. Esse foi o caso de Tatiane Ferraz de Almeida, 35 anos, que tem uma deficiência física e estava desempregada há três anos e conseguiu uma oportunidade por meio do Feirão.

“O atendimento da SDPD foi muito bom. Acho essencial para nós, pessoas com deficiência, ter esse tipo de oportunidade para mostrar que somos melhores do que pensamos”, disse Tatiane, que hoje atua como recepcionista em uma multinacional.

“Esse trabalho mudou tudo em minha vida, porque dentro de casa só ficamos limpando, lavando, cuidando de filhos e marido. Agora comecei a trabalhar e tenho meu próprio dinheiro, não fico dependendo somente do dinheiro do meu marido. Um ajuda o outro”, conclui.

As pessoas com deficiência interessadas em conhecer as oportunidades de emprego disponíveis podem procurar o Departamento de Empregabilidade da SDPD, que fica na rua Vereador Isaías Pereira Souto, 175 – Jardim Belval, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, ou ligar para (11) 4194-4939.