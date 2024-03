Saúde presta contas em Audiência Pública e anuncia novidades

Na manhã de quarta-feira, dia 28 de fevereiro, a Secretaria de Saúde de Barueri realizou sua Audiência Pública na Câmara Municipal para prestar contas e mostrar os principais resultados da pasta no 3º quadrimestre de 2023. Segundo o levantamento, Barueri possui uma despesa estimada de R$1.071.785.000, sendo que os equipamentos, entre Unidades Básicas de Saúde, hospital, maternidade, prontos-socorros etc. somam 42 unidades.

Os números, mostrados com muita transparência, são extremamente positivos e revelam que os agendamentos realizados de primeira vez na rede, não incluindo retorno, chegaram ao total de 90.972 só no período mencionado. Para exames, o resultado foi de 165.700 agendamentos. Já os encaminhamentos via Cross para sessões de hemodiálise no Hospital Municipal de Barueri (HMB) somaram 13.571.

No Pronto- socorro Central (Adulto e Infantil) foram 136.825 atendimentos e 286.200 exames realizados no período. Com relação à origem dos pacientes, das 93.609 pessoas atendidas somente na modalidade Adulta, por exemplo, 63,7% eram de moradores de Barueri, 21,6% de Carapicuíba, 5,2% de Itapevi, 3,5% de Jandira, 2,5% de Osasco, 0,9% de São Paulo, 0,8% de Santana de Parnaíba, 0,4% de Cotia; entre outros 0,8% de municípios diversos e 0,6% de procedência não informada.

De modo geral, os resultados atuais demonstraram que a rede de Saúde da cidade é bastante complexa e bem compactuada com o Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, a grande diferença em relação a outras localidades do País é que o município vai muito além da assistência básica e de sua responsabilidade de gestão. Aqui a população tem à disposição equipamentos para todas as demandas da população, incluindo as de alta complexidade, para procedimentos de hemodinâmica, cateterismo, cintilografia, entre outros.

Realizações, preocupações e planos futuros



Ao final da apresentação, o secretário da Saúde de Barueri, Milton Monti, elogiou os feitos da área no quadrimestre passado, destacando a implantação da Escola da Saúde, que trouxe, através dos cursos ofertados ao funcionalismo, melhoria e humanização no atendimento ao paciente, além do aprimoramento dos profissionais envolvidos.

“Por conta da Escola de Saúde, Barueri passou a oferecer três residências médicas: em clínica geral, cirurgia e pediatria. Desta forma o município está cumprindo o seu papel com troca de experiências e ampliação de conhecimento. Neste ano, já contamos com 18 médicos residentes, seis em cada área citada”, informou.

Monti também mencionou duas preocupações do município atualmente, que são o declínio do número de vacinações e o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana.

“Infelizmente, por conta das fake news e do amedrontamento da população com relação às vacinas, notamos um declínio do número de vacinações, dentro daquilo que sempre foi marca do brasileiro. Essas fakes são um grande desserviço, pois os pais acreditam e deixam de vacinar os filhos, esquecendo que a vacina salva vidas”, disse.

E complementou: “já sobre a reforço contra o mosquito, é importante destacar que a Prefeitura envolveu todos os seus secretários municipais na criação de uma brigada contra a dengue (e outras arboviroses). Concluiu-se que as Secretarias de Barueri precisam dar o exemplo para que a população também se mantenha engajada, pois cada um de nós é responsável pela eliminação de criadouros locais. O prefeito, inclusive, deu ordens para eliminar as fontes de água, visando barrar a proliferação dos mosquitos”, informou.

O secretário também falou sobre os planos futuros da pasta: “trabalharemos para que, ainda este ano, o munícipe consiga agendar consultas via WhatsApp. Assim, estamos pedindo para que a população mantenha seu cadastro com o número do celular atualizado. Além disso, em breve, implantaremos os atendimentos médicos por videoconferência para otimizar a avaliação dos pacientes que estão no Pronto Atendimento”, concluiu.