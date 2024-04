Câmara oferece curso sobre direito do consumidor — Câmara Municipal de Barueri

A Escola do Parlamento 26 de Março está com inscrições abertas para o curso grátis de Introdução ao Direito do Consumidor. As aulas ocorrerão na Câmara Municipal de Barueri (Al. Wagih Salles Nemer, 200 – Centro) às quartas e sextas-feiras, das 14h às 15h40. Qualquer morador de Barueri que tiver interesse em aprender sobre o tema pode participar. Quem completar o curso terá direito a certificado.

Para se matricular, é preciso enviar um email para [email protected] ou comparecer pessoalmente à Câmara. Em ambos os casos o candidato precisa apresentar RG, CPF e comprovante de residência.