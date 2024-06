Câmara entrega moção de aplausos a Leandro Castán — Câmara Municipal de Barueri

O ex-jogador Leandro Castán esteve no plenário da Câmara para receber dos vereadores uma homenagem por sua trajetória profissional e sua ligação com Barueri. O atleta fez parte do histórico elenco do Grêmio Barueri que conquistou seguidos acessos no campeonato Brasileiro até chegar à elite do futebol profissional, em 2008. Atualmente o ex-zagueiro é pastor evangélico e empresário em Alphaville.

Reinaldo Campos (PL), autor da Moção 010/2024, aprovada por todos os vereadores em 28 de maio, destacou a trajetória de sucesso de Castán como atleta e também relembrou o drama pessoal vivido pelo homenageado em 2014, quando jogava na Itália e recebeu o diagnóstico de um tumor cerebral. A doença obrigou o atleta a passar por uma cirurgia seguida de um período de recuperação muito difícil, em que teve que literalmente reaprender a andar. “Ainda assim ele conseguiu voltar a jogar profissionalmente, mostrando que é realmente um vencedor não só dentro de campo. É um ser humano incrível e muito dedicado à família”, ressaltou Campos.

“Fui muito feliz aqui em Barueri. Colocamos o time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e ganhamos de clubes grandes como o Flamengo e o Palmeiras aqui na Arena”, lembrou o ex-atleta. “Sou eternamente grato a essa cidade. Barueri transformou minha vida, porque, além das vitórias em campo, foi aqui que conheci a Bruna e construí nossa família”, comentou Leandro Castán.

