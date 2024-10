Autocuidado foi o foco do Outubro Rosa de Barueri neste ano

Barueri, sob o tema “Sozinhas Somos Pétalas, Juntas Somos Rosas”, realizou ao longo do mês (do dia 1º a 30 de outubro) mais uma edição da campanha “Outubro Rosa 2024”. Com uma extensa programação, a ação reforçou a importância do combate ao câncer de mama, com o foco principal no autocuidado tanto de pacientes quanto de seus familiares.

Uma série de ações como rodas de conversa, palestras e encontros com especialistas como nutricionistas, psicólogos, terapeutas, dentre outros, foram realizadas com o objetivo de não somente incentivar o diagnóstico precoce do câncer de mama, mas também de fomentar o cuidado da saúde da mulher como um todo.

“A maior prevenção é a informação. Se a gente faz o exame, o tratamento é curativo e a gente se enche de esperança e de vontade de vencer. Não estamos aqui para romantizar o câncer, mas é possível tratar e curar. Quando tocar no assunto com alguém não é para falar de morte, mas sim de vida!”, disse a secretária da Mulher, Giani Cristina de Souza, que também passou por um tratamento contra o câncer.

No município a atuação em prol do diagnóstico precoce de câncer mama dura o ano todo. Isso porque mantém o Núcleo de Combate ao Câncer de Mama (NCCM) com 429 mulheres cadastradas, onde são chamadas carinhosamente de pérolas rosas, recebem atendimento de uma equipe multiprofissional com orientação, suporte e acolhimento.

A costureira Juliana Mara do Nascimento Santos, de 43 anos, descobriu a doença em 2019 e recebeu apoio do NCCM.

“Eu falo com outras mulheres por meio de palestras em escolas sobre a importância de se cuidarem. Eu descobri o tumor fazendo o autoexame, então é preciso abraçar a causa. O trabalho do Núcleo é maravilhoso e todo o município deveria ter um. Eu tive apoio da minha família, mas têm mulheres que infelizmente se sentem sozinhas e esse suporte é fundamental”, disse Juliana.

Os encontros também foram marcados por momentos de descontração, com atividades físicas temáticas, Spa com limpeza de pele e cuidado das mãos, aulas de dança, confraternização com direito a Karaokê e muito mais.

“As mulheres que enfrentam o câncer de mama encontram a oportunidade de se divertirem mais, rirem e confraternizarem. Proporcionar momentos alegres como esses libera endorfinas que estimulam o sistema imunológico, o que é muito importante no processo de cura”, disse a coordenadora do NCCM, Marilene Barbosa.

A Secretaria de Saúde, por meio da Coordenadoria de Atenção Básica à Saúde (Cabs), ampliou o número de atendimentos ginecológicos nas Unidades Básicas de Saúde aos sábados ao longo do mês de outubro. Os mutirões ocorreram nos dias 12, 19 e 26 de outubro, totalizando 184 vagas ofertadas a mais, além das oferecidas normalmente ao longo da semana. Houve também ampliação na oferta de mamografias nesse período.

O encerramento oficial das ações ocorrerá no dia 30 de outubro, na Secretaria da Mulher, quando também será lançada a Campanha “Novembro Azul”, em prol do combate ao câncer de próstata.