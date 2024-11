Barueri é a 6ª melhor cidade do Estado e a 10ª do Brasil para se viver, segundo ranking

Um estudo divulgado no dia 31 de outubro, realizado pela Macroplan Analytics e nomeado de Desafios da Gestão Municipal (IDGM), mostrou que Barueri é a 6ª melhor cidade do Estado de São Paulo e a 10ª do País para se viver.

O IDGM analisou as 100 maiores cidades do Brasil, que juntas representam praticamente a metade do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, e reuniu 15 indicadores em quatro importantes áreas para medir a qualidade de vida da população. Esses índices são: educação; saúde; saneamento e sustentabilidade; e segurança.

Segundo esse ranking, o município ganhou 14 posições na última década e, entre essas quatro áreas analisadas, teve seu melhor desempenho em educação, na qual conquistou a 1ª posição. Já nas outras áreas, a posição foi: 14ª em segurança, 21ª em saúde e 49ª em saneamento e sustentabilidade.

Esse estudo, portanto, conclui que Barueri melhorou nas quatro áreas analisadas e não perdeu nenhuma posição. Em educação, a cidade aumentou uma posição; na saúde saltou 23 posições; em segurança, mais 20; e em saneamento e sustentabilidade, mais 5. Regionalmente Barueri desponta no ranking com o melhor índice quando comparada a outros municípios da Grande São Paulo: 0,700.

Cidade que abraça



Ana Lúcia Hermann, que tem 47 anos e reside em Barueri desde os 14 anos de idade, diz que não quer morar em nenhum outro município. Dona da empresa Espaço Ana Hermann Terapia Corporal Humanizada, no Bethaville, ela moldou seus negócios e toda a sua vida na cidade.

“Desde que saí da Freguesia do Ó, em São Paulo, já mudei umas três vezes, entre apartamento e casa, mas faço questão de que seja em Barueri. Gosto de toda a estrutura que tem por aqui, tudo o que é oferecido, fora a qualidade de vida e a segurança. Além disso, a cidade hoje tem muita força em serviços, sendo um verdadeiro polo empresarial, com equipamentos públicos de promoção à cultura, sistema público de qualidade. Posso dizer que aqui as coisas funcionam de verdade. Eu também penso que, comparado a São Paulo, por exemplo, a questão de impostos é bem mais em conta”, declarou a empresária.

A moradora do Jardim Audir, Alessandra Ribeiro de Barros, que mora reside em Barueri há mais de 35 anos, complementa a declaração de Ana, dizendo que a cidade tem tudo o que todos precisam. “Eu amo morar aqui. Vim de Carapicuíba e acho que Barueri é uma mãe que abraça a gente com amor mesmo. Quando os meus filhos eram pequenos, tenho um casal – hoje já adultos, sempre achei a educação oferecida a eles muito boa”, disse.