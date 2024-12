SDPD convida a população para a Virada Inclusiva 2024, que abre dia 2

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri (SDPD) convida os munícipes e interessados para a Virada Inclusiva 2024. O objetivo do evento é comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, oficialmente celebrado em 3 de dezembro.

As atividades começam na segunda-feira, dia 2, às 10h, com a “Contação de História”, que será realizada no auditório da SDPD e com término previsto para às 11h. No mesmo dia, no período da tarde, das 14h às 17h, acontece a vivência “Música e Autocuidado”, ministrada por Melina Vanderlei na sala 12 da Secretaria. Já à noite, das 19h às 20h30, haverá a abertura oficial da Virada com a apresentação do “Expressons/Baquetabate” e do “Quarteto de Cordas” no Boulevard de Barueri (localizado no centro da cidade).

A ação continua no dia 3 (terça-feira) no Parque Dom José, começando às 8h com a “Oficina Aberta de Xadrez” e terminando às 16h, após o “Festival de Futsal”. A quarta-feira, 4, será dedicada às apresentações de “Circo” e “Circuito Fitness”, também no Parque, que se iniciam às 9h30 e vão até às 15h40.

Muito esporte e ritmo estão programados para a quinta-feira, dia 5. Essas atividades, que se dividem entre “Música e Autocuidado” e “Circuito de Esportes Paralímpicos” acontecem na sede da SDPD. Dia 6, sexta-feira, serão realizados o “Festival de Atividade Aquática” em dois horários distintos (às 9h e às 14h) na Emef Ezio Berzaghi; a “Apresentação DJ”, às 10h e às 14h, no Parque Dom José; e o “Piquenique EVP/OM”, das 14h às 16h, no Dom José.

Sábado, 7, acontece o “Passeio Programa de Apoio”, das 8h às 12h, também no Parque Dom José; a “Vivência do Vôlei Sentado”, das 9h às 11h, no ITB Jardim Belval; finalizando com a “Inauguração da Árvore de Natal”, das 18h às 19h, no Boulevard de Barueri. Durante toda a semana inclusiva acontecerão ainda a “Exposição de Telas no Ganha Tempo e SDPD” até 8/12; a “Feira Empreendedora Inclusiva (FEI)” e o “Bazar Circular”, de 9 a 13/12 na SDPD.

A Virada Inclusiva 2024 se encerra no domingo, 8/12, com a “Apresentação de Dança do ATC”, das 18h às 19h, na Praça das Artes.

Confira a programação completa a seguir:

02/12 – segunda-feira

10h às 11h – Contação de História no auditório da SDPD

R: Ver. Isaías P. Souto, 175 – Jd. Belval

14h às 15h – Contação de História no auditório da SDPD

14h às 17h – Vivência “Música e Autocuidado” na Sala 12 da SDPD

19h às 20h30 – Abertura da Virada Inclusiva com apresentação Expressons / Baquetabate e Quarteto de Cordas no Boulevard Central





03/12 – terça-feira

8h às 11h – Oficina Aberta de Xadrez no Parque Dom José

R: Ângela Mirella, nº 500 – Vila Porto/Barueri

9h às 11h – Piquenique OM (Orientação e Mobilidade) no Parque Dom José – Quiosque

9h30 às 10h30 – Festival do Futsal no Parque Dom José – Quadra

10h às 11h – Apresentação DJ no Parque Dom José – Arena

11h às 12h – Festival de Xadrez no Parque Dom José

13h30 às 14h – Aula de Ritmos no Parque Dom José – Arena

14h às 15h – Apresentação DJ no Parque Dom José – Arena

15h às 16h – Festival do Futsal no Parque Dom José – Quadra

04/12 – quarta-feira

09h30 às 10h – Aula de Ritmos no Parque Dom José – Arena

10h às 11h – Apresentação Circo no Parque Dom José – Arena

11h às 11h40 – Circuito Fitness no Parque Dom José – Arena

14h às 15h – Apresentação Circo no Parque Dom José – Arena

15h às 15h40 – Circuito Fitness no Parque Dom José – Arena

05/12 – quinta-feira

8h30 às 11h30 – Vivência “Música e Autocuidado” na Sala 12 SDPD

08h30 – Grupo 01

09h30 – Grupo 02

10h30 – Grupo 03

** Grupos com até 10 participantes

09h às 12h – Circuito de Esportes Paralímpicos no Pátio SDPD

13h às 16h – Circuito de Esportes Paralímpicos no Pátio SDPD



***Modalidades – Corrida, Bocha Paralímpica e Vôlei Sentado

06/12 – sexta-feira

9h às 11h – Festival de Atividade Aquática na EMEF Ezio Berzaghi

Avenida Henrique Gonçalves Baptista, 1.101 – Jardim Belval

10h às 11h – Apresentação DJ no Parque Dom José – Arena

14h às 16h – Festival de Atividade Aquática na EMEF Ezio Berzaghi

Avenida Henrique Gonçalves Baptista, 1.101 – Jardim Belval

14h às 15h – Apresentação DJ no Parque Dom José – Arena

14h às 16h – Piquenique EVP/OM Estimulação Visual Precoce e Orientação e Mobilidade no Parque Dom José – Quiosque

07/12 – sábado

8h às 12h – Passeio Programa de Apoio no Parque Dom José

9h às 11h – Vivência do Volei Sentado no ITB Jardim Belval

R: Interna Grupo Bandeirante, nº 138 – Jd. Belval

18h às 19h – Inauguração da Árvore de Natal no Boulevard – Centro/Barueri









08/12 – domingo

18h às 19h – Apresentação de Dança do ATC na Praça das Artes

R: Min. Raphael de B. Monteiro, 255 – Jd. dos Camargos/Barueri

Durante a Semana Inclusiva:

28/11 a 08/12 – Exposição de Telas no Ganha Tempo e na SDPD

9 a 13/12 – Feira Empreendedora Inclusiva (FEI) – Divulgação e comercialização de produtos desenvolvidos nas oficinas (Telas, DV, Linhas, Culinária) e pelos familiares no Hall da SDPD (Tema – Natal)

9 a 13/12 – Bazar Circular