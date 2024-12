Câmara presta homenagem à Fiebtech pelos 30 anos da fundação — Câmara Municipal de Barueri

Representantes da Fiebtech (Fundação Instituto de Educação de Barueri) estiveram no plenário na sessão de terça-feira, 3, para receber uma homenagem da Câmara Municipal pelos 30 anos de sua criação. A Moção de Aplausos 021/2024, entregue aos educadores na ocasião, foi assinada e aprovada por todos os vereadores.

O texto da homenagem destaca que a fundação, antes conhecida como Fieb, nasceu com o propósito de oferecer aos jovens de Barueri uma educação pública de excelência, capaz de unir qualidade acadêmica e oportunidades reais de transformação social. Em três décadas de existência, a Fiebtech já formou mais de 60 mil alunos.

“Ela é um verdadeiro símbolo de esperança e progresso para nossa cidade. A semente plantada por Rubens Furlan (prefeito de Barueri em 1994, quando a instituição foi criada) germinou e cresceu, e, nos últimos anos, encontrou no superintendente Luiz Antonio Ribeiro a liderança necessária para levar essa instituição a novos e ainda mais elevados patamares”, justificou o vereador Kascata (SD), autor da propositura. “Sob sua liderança, materiais didáticos foram atualizados, laboratórios de ponta foram implantados e salas de aula passaram a contar com infraestrutura tecnológica de excelência. Seu trabalho reafirma diariamente o compromisso da Fundação com a qualidade educacional e com o acolhimento de cada aluno”, completou o parlamentar.

Ao entregar a homenagem, o presidente da Câmara de Barueri, vereador Toninho Furlan (SD), destacou a qualidade do trabalho prestado pela Fiebtech ao município em suas três décadas de história. “Lembro que estive presente na primeira reunião, em 1994, para discutir junto com o prefeito Rubens Furlan a criação da Fieb. Desde então ela virou realidade e hoje é uma referência no ensino público”, comentou o parlamentar.

O superintendente da instituição, Luiz Antônio Ribeiro, ressaltou o caráter visionário que Barueri teve ao apostar na educação tecnológica e profissionalizante. “Há 30 anos a cidade teve visão de futuro e soube investir em uma instituição que hoje é reconhecida em todo o país, não pela minha competência, mas por uma equipe maravilhosa e também pelos vereadores, que sempre estiveram comprometidos com a Fiebtech e nos ajudaram”, disse o educador.

Orgulho de Barueri

Presente em sete bairros de Barueri, a Fiebtech oferece atualmente 22 cursos técnicos e profissionalizantes que integram teoria e prática, formando cidadãos preparados para os desafios do presente e do futuro.

Um dos orgulhos de Barueri, a instituição de ensino aparece como uma das melhores do estado de acordo com o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e também teve mais de 1.500 ex-alunos aprovados nas principais universidades do país, como USP, Unesp e Unicamp, só nos últimos cinco anos.

