48ª Corrida São Silveira acontece no próximo domingo, dia 15

A tão esperada e tradicional corrida São Silveira, que reúne corredores amadores e profissionais de todo o Brasil e até do exterior, acontece nesse domingo, dia 15. Ao todo serão 3 mil atletas reunidos, entre corrida e caminhada.

Considerada a maior corrida da região, o evento chega a sua 48ª edição. Com premiações que chegam a R$5 mil, os corredores profissionais fazem da São Silveira um trampolim para disputas nacionais e internacionais. O percurso será de 8 km para a corrida e 4 km para a caminhada.

Os participantes devem retirar os seus kits entre os dias 12, 13 e 14 de dezembro no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, no Centro, das 9h às 16h. A largada está programada para as 7 horas da manhã, no Jardim Silveira, com ponto de concentração na avenida Fernão Dias Paes Leme (paralela à CPTM).

Atenção moradores, motoristas e pedestres: fiquem atentos ao desvio no trânsito da região.