Hospital Regional Rota dos Bandeirantes é inaugurado no Parque Viana

Entregue no ano passado pela Prefeitura de Barueri à gestão do Estado, por meio do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL), o novo Hospital Regional de Barueri Rota dos Bandeirantes, que terá atendimento de média e alta complexidade, será inaugurado na segunda-feira, dia 23, a partir das 10h, na avenida Aníbal Correia, 1.341, no Parque Viana, ao lado do Jardim Paulista (Bairro Votupoca).

O Hospital Regional Rota dos Bandeirantes é uma grande conquista de Barueri para população, após mais de 20 anos de reivindicação da gestão municipal para se ter a unidade de saúde instalada na cidade. O tão esperado projeto saiu do papel por meio convênio firmado em 2019 entre a Prefeitura de Barueri, que doou o terreno e custeou parte da construção, e o governo estadual, que complementou os gastos com a obra e coloca o prédio em funcionamento.

Em Barueri, a nova unidade se junta a outras grandes obras de saúde, como os Centros de Hemodiálise, Diagnósticos e Especialidades; prontos-socorros, Hospital Municipal Francisco Moran e UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Referência na sub-região Oeste

Referência para atendimento à população de Barueri e demais cidades da sub-região Oeste, com mais de 1.800.000 habitantes, o Hospital Regional Rota dos Bandeirantes foi erguido em terreno de 64.000 m2, contendo 10 pavimentos, andar térreo e um heliponto, sendo a área construída de 41.000 m2 em estrutura metálica com fechamento em placas pré-moldadas.

A unidade terá 442 vagas descobertas de estacionamento, 17 elevadores, 356 leitos, com atendimento em oncologia com quimioterapia e radioterapia, cardiologia, ortopedia, neurologia/neurocirurgia e cirurgia bariátrica.

Do total de leitos previstos, 50 serão de UTI. Além disso, o Hospital Regional terá oito salas cirúrgicas, 16 poltronas de quimioterapia e 20 consultórios; leitos de RPA (Recuperação Pós-Anestésica), Pronto Atendimento com 28 leitos de observação, hospital-dia com 20 leitos, salas equipadas com tomografia e ressonância magnética; parque tecnológico de última geração com acelerador linear, hemodinâmica e aparelhagem completa e digital, dentre outras áreas específicas.

Gestão do Sírio-Libanês

A gestão do novo Hospital Regional de Barueri ficará a cargo do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL), uma Organização Social de Saúde (OSS), sem fins lucrativos, ligada ao tradicional Hospital Sírio-Libanês da capital paulista.

Fundado em 2008, por iniciativa da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, o IRSSL já é parceiro da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo na gestão de outros serviços estaduais de saúde, tais como o Hospital Geral do Grajaú, na capital paulista, e o Hospital Regional de Jundiaí, no interior do estado.