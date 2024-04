Adutora se rompe em Osasco e causa transtornos na região

Uma adutora se rompeu e vazou, causando transtorno para motoristas e principalmente moradores do Jardim Jaguaribe, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. O Helicóptero da RECORD flagrou as ruas da região alagadas. A água se transformou em lama e fez estragos. Em nota, a SABESP confirmou o rompimento de uma rede de abastecimento de água e disse que há equipe no local para fazer o reparo. Ainda segundo a companhia, a rede de água precisou ser fechada e imóveis da região podem sofrer com o abastecimento.

