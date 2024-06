BASTIDORES DA OSASCO VÔLEI EXPERIENCE – APRESENTAÇÃO OFICIAL ELENCO OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE 24-25

Junho, 2024 – Osasco São Cristóvão Saúde apresentou o time para a temporada 2024/25 na noite desta quinta-feira (20), no ginásio José Liberatti. Assim como costumam fazer os grandes times de futebol, especialmente na Europa, o evento foi aberto ao público e contou com casa cheia para conhecer o novo elenco do mais tradicional time feminino de vôlei do Brasil. As grandes novidades são a ponteira Natália Zilio e oposta Polina Rahimova. A dupla chega para ajudar o time da líbero Camila Brait, Giovana, Tifanny e cia. a lutar por títulos.

Além de Natália e Polina, outras novidades do time osasquense são as centrais Valquíria e Larissa Besen, a ponteira Valdez e a líbero Sophia Dantas. A comissão técnica comandada por Luizomar de Moura decidiu manter a base da temporada passada, buscando reforços com potencial para fazer a diferença. Prova disso é que, entre as 16 atletas, dez são remanescentes do grupo anteriores.

“Estou muito feliz ao voltar para o Brasil e para Osasco. Sai daqui em 2011 e quero agradecer especialmente ao meu segundo pai, o Luizomar, ao clube e patrocinadores pelo esforço de fazer esse meu retorno se tornar realidade. Imagino como vai ser o primeiro jogo aqui no Liberatti. Se já está cheio assim na nossa apresentação, imagina nos jogos”, disse Natália. A ponteira passou cinco anos na Europa com passagens pelo Eczacibasi, da Turquia, Scandicci, da Itália, e Dínamo Moscou, da Rússia.

Natália foi apresentada pela amiga Camila Brait. A capitã osasquense participou da festa no Liberatti de forma virtual em função de estar em viagem com a família. “Osasco é a minha casa. Estou aqui há 16 temporadas e acredito que montamos um dos times mais fortes dessas últimas temporadas e vamos com tudo em busca de títulos. Queremos voltar a ganhar a Superliga”, garantiu. Vitórias e títulos também foram a tônica do discurso de Tifanny. “Vamos ser campeões. E vamos juntas, esse time, comissão técnica e essa torcida incrível”.

Além de Natália e Polina, outras novidades do time osasquense são as centrais Valquíria e Larissa Besen, a ponteira Valdez e a líbero Sophia Dantas. A comissão técnica comandada por Luizomar de Moura decidiu manter a base da temporada passada, buscando reforços com potencial para fazer a diferença. Prova disse é que, entre as 16 atletas, dez são remanescentes do grupo anteriores.

Quem também participou pelo telão foi Polina. “Estou ansiosa para chegar ao Brasil e começar a trabalhar com todo o grupo de Osasco e conhecer a torcida. Vamos buscar títulos”, disse a oposta uzbeque naturalizada azeri e que defendia o Gresik Petrokimia, da Indonédia. A central Valquíria, outro reforço de peso, chega para subir o paredão do bloqueio osasquense. “Queremos vitórias e troféus. Vamos com tudo”, disse a atleta que veio do Sesc Flamengo.

O técnico Luizomar não esconde o otimismo com o novo grupo. “Acredito que conseguimos montar um elenco de grande potencial, mantendo a boa base da temporada passada e trazendo reforços importantes, como a Natália, Polina, Valquíria e as demais meninas. Agora é trabalhar muito, construir o entrosamento técnico e tático porque a temporada é longa, forte e de alto nível”, afirmou o treinador, que completou. “Estou muito feliz em ver nossa torcida lotando o Liberatti para receber esse novo grupo e também contar com a presença do prefeito Rogério Lins e nossos patrocinadores. Sou muito grato a todos”.

“Que festa maravilhosa. É como o Luizomar sempre fala, a turma de Osasco não tem igual, com uma torcida fantástica. O Grupo São Cristóvão Saúde tem uma forte relação com o esporte e esse é o principal motivo de trabalharmos junto com esse time de vôlei. Estávamos muito felizes com a equipe anterior e vimos que agora, a equipe está mais forte, com escolhas maravilhosa. Acredito muito nesse time”,disse Valdir Pereira Ventura, presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde.

“Temos a torcida mais vibrante do Brasil, nosso sétimo jogador, e sabemos o quanto os outros times tremem quando entram no Liberatti e nossos torcedores começam a cantar. Esse time faz parte da história da cidade e quero agradecer muito ao Luizomar, um batalhador, que manteve esse projeto de pé nos momentos mais difíceis. Estou feliz com esse evento especial, no qual já compartilhamos essa experiência desde o primeiro momento, antes mesmo do início dos jogos”, comentou o prefeito Rogério Lins.

Osasco/São Cristóvão Saúde 2024-25

Levantadoras

Giovana

Kenya

Centrais

Valquíria

Callie

Larissa Besen

Geovana Vitória

Ponteitas

Natália Zilio

Maira

Valdez

Amanda

Mayara

Opostas

Tifanny

Polina Rahimova

Líberos

Camila Brait

Sophia Dantas

Silvana Papini

Por ZDL Sport

//// SOBRE O OSASCO VOLEIBOL CLUBE

🔴 Loja oficial do Osasco Voleibol Clube

🔴 Programa de sócio-torcedor Juntos Por Osasco

🔴 Redes sociais

Instagram:

Facebook:

Twitter:



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube