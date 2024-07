ROGÉRIO LINS, DISSE QUE SAIRÁ DO PSD QUEM IRÁ COMPOR A CHAPA COM GERSON | 🌐 TV OSASCO NOTÍCIAS

🌐 TV OSASCO NOTÍCIAS

Programa apresentado por Wando Netto.

Programa Jornalistico com as principais noticias de Osasco com exibição pelos Canais da TV Osasco e COMBRASIL

e também pelo Facebook.

Todas as Quartas ao vivo as 11H

Nosso Contato:

Tel: (11) 98238-4536

—————————————————————————————————-

TV OSASCO

NET CANAL 03

VIVO CANAL 08

MEGABIT CANAL 22

—————————————————————————————————-

COMBRASIL

Sky e OiTv Canal 28

VivoTv e gvt Canal 239

NossaTv Canal 20

ClaroTv DTH no canal 03 para todo território Nacional.

—————————————————————————————————-

Redes sociais Wando Netto

Instagram: @sevennetto

—————————————————————————————————-

Nossas redes sociais:

Instagram: @tvosasco

Facebook: www.facebook.com/tvosasco

site: www.tvosasco.com.br

.

.

.

.

.

.

.

.

#tvosasconoticias #wandonetto #tvosasco #atualidade #jornalismo #noticiais #osasco #informação



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube