Sobrado em condomínio 03 dormitórios (01 suíte), à venda em Vila Osasco – Osasco SP

Para mais informações:

Código 487

Link do Imóvel :

Descrição

Já pensou em morar em um sobrado de 157m² em um condomínio na região do Bela Vista/Vila Osasco?! Poder viver com sua família em uma das melhores áreas da cidade, com clima de bairro e bem próximo ao centro?!

Veja essa oportunidade:

Este lindo imóvel fica em um condomínio com apenas 4 residências.

Possui 3 andares, no subsolo fica a garagem com vaga coberta e demarcada para 2 carros e espaço para seu depósito privativo.

No primeiro andar temos sala integrada com cozinha e área gourmet com churrasqueira à gás. Ambiente perfeito para aquela resenha com os amigos. A cozinha tem uma bancada de 3,3 metros com cuba e calha úmida e área para refeição com 8 lugares. Área gourmet com teto retrátil de vidro e automático, trazendo uma iluminação natural fantástica. A lavanderia compõe o design mantendo as mesmas cores da cozinha e ainda com tanque de inox embutido. Lavabo com espelho grande e pia esculpida.

No segundo andar temos 2 quartos de mesmo tamanho, piso vinílico antirruído e sacada. Um dos quartos possui armários planejados (podendo ser utilizado como escritório). Banheiro com nicho iluminado, espelho grande, box mais alto que o padrão, pia em mármore branco prime com cuba esculpida e prateleira de armazenamento.

No terceiro andar temos a suíte máster (andar exclusivo para essa suíte). Possui cerca 37 m², com piso vinílico antirruído, armário planejado em toda a extensão do quarto (com muito espaço para armazenamento), espaço para cama king-size, varanda espaçosa e banheiro. Por possuir janela e porta balcão em paredes opostas, o ambiente recebe luz solar o dia todo (nascer e pôr do sol).

Gás encanado. Todos os quartos e sala possuem ar condicionado.

Sobre o condomínio: Não há taxa condominial, apenas o rateio da água e luz das áreas comuns, limpeza a cada 15 dias, taxa de segurança, e uma taxa de reserva para emergências. Custo mensal em torno de 320,00

A documentação está ok! Permite financiamento.

O seu novo lar te espera! Contate-nos e agende uma visita.

Características :

• 03 Dormitórios (01 suíte)

• Closet

• 02 Banheiros

• 01 Lavabo

• Sala de estar

• Sala de jantar

• Sala de TV

• Escritório

• Copa

• Cozinha americana planejada

• Área de serviço

• Lavanderia

• Ar condicionado

• Armários embutidos

• Piso frio

• Piso laminado

• Churrasqueira

• Piscina

• 02 Vagas cobertas

•Área Total : 157 m²

• Área Construída : 157 m²

• Valor : R$ 900.000,00

Veja outros imóveis no portal imobiliário



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube