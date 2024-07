Criança é atropelada e arrastada por moto em Osasco (SP)

Um menino de 6 anos foi atropelado por uma moto enquanto brincava com amigos na rua em Osasco, região metropolitana de São Paulo. O garoto tentou escapar do veículo que acelerou na direção dele e acabou sendo arremessado para a calçada. A dupla que estava na moto fugiu sem prestar socorro à vítima. O menino ficou ferido e foi encaminhado ao hospital com escoriações no rosto e dores na cabeça e perna. Apesar do susto, ele está bem fisicamente, mas agora se sente traumatizado e tem medo de brincar novamente na rua.

