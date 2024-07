“Levante a Cabeça” | Pr. Esdras Soares e Clayton Queiroz | ABALA OSASCO(29/07/24)

Nosso terceiro culto do Abala Osasco foi verdadeiramente extraordinário. O que Deus está fazendo nesses dias é indescritível. Houve muito clamor, oração, palavra e louvor, e hoje não foi diferente. Recebemos uma apresentação incrível e uma palavra impactante do Pastor Esdras Soares, baseada em Mateus 17:23-24.

O diabo quer nos atacar em nossos momentos de maior fraqueza. Ele acredita que, após enfrentar problemas, você perderia a cabeça, abandonaria a obra de Deus e deixaria de louvar e adorar. Mas você conhece o Deus que serve e sabe que Ele não permitirá que o diabo tome conta da sua vida. No entanto, você precisa fazer a sua parte: não perca a cabeça, não se estresse e não deixe a raiva te consumir.

O diabo não ataca quando você está na fortaleza; ele ataca no momento de angústia e tristeza. Ele é como um lutador desleal, atacando as partes mais vulneráveis, mas nas fortalezas ele não aparece. Você não é o que falam que você é; você é o que Deus estabeleceu. Não se esqueça de quem você é. Deus pede para que você levante sua cabeça agora! Se você colocar na sua mente que é filho de Deus, nada mais importa lá fora no mundo.

