7° Parada do Orgulho LGBTI+ de Osasco | Cobertura Completa | Mundo GTV

No último domingo, dia 21, o Largo de Osasco foi palco de uma celebração vibrante e cheia de cores. A 7ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de Osasco animou a cidade com muita música e diversas atrações, reunindo pessoas de todas as idades em um clima de alegria e respeito.

O evento, que se tornou uma tradição na cidade, é um espaço importante para a comunidade LGBTI+ expressar sua identidade e lutar por direitos e visibilidade. Este ano, a Parada contou com o apoio do Dédalos, que se destaca por incentivar a descentralização das manifestações de orgulho, promovendo a inclusão em locais mais afastados dos grandes centros.

A importância desse apoio é ainda maior em um ano eleitoral, quando as pautas relacionadas aos direitos humanos e à diversidade ganham destaque. O Dédalos reafirma seu compromisso com a causa, destacando a necessidade de garantir que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas, independente de onde estejam.

A Parada do Orgulho LGBT+ de Osasco é um exemplo de resistência e união, mostrando que a luta por respeito e igualdade deve ser contínua e abrangente.



