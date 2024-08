“A Força da Oração” | Pr. Belchior Junior e Danilo Leite | ABALA OSASCO (31/07/24)

Incrível finalização da nossa Campanha do Abala Osasco na nossa igreja sede! A presença de Deus foi inexplicável nesta noite, especialmente com a participação do cantor Danilo Leite, que foi grandemente usado por Deus e incendiou toda a igreja.

Recebemos uma palavra tremenda e muito impactante do Pastor Belchior Júnior, baseada em Atos 10:1.

Os problemas podem estar gigantes, as dificuldades podem estar à beira do ápice, mas você se lembra de onde Deus te alcançou? Continue confiando que Ele pode renovar a sua vida hoje.

Confie em Deus e siga o que Ele está pedindo para você fazer. Se Ele pedir, faça!

O pastor fez uma pergunta que nos fez refletir: como está a sua vida de oração?

Só tem direção quem ora, só tem discernimento quem ora. A oração pode mudar muita coisa. Orai sem cessar.

