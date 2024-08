“Jesus Está Comandando o Seu Barco?” | Pr. Eric Maule | ABALA OSASCO

No primeiro culto da nossa campanha Abala Osasco, recebemos uma breve, porém impactante, palavra do Pastor Belchior Junior, baseada em João 4:15-19.

Temos que esperar a volta de Jesus pregando a Palavra e seguindo a verdade, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja! No céu, não existem rótulos como esquerda e direita, homossexuais e héteros, comunismo e capitalismo; no céu, existem salvos e condenados. Devemos buscar as almas que ainda não estão salvas, deixando de lado os rótulos terrestres e focando na salvação delas para a honra e glória de Deus. Amemos o pecador, mas não o pecado; nossa missão é ajudá-los a se libertarem do pecado.

Em seguida, o Pastor Eric Maule trouxe uma palavra grandiosa baseada em Marcos 4:35-41. Ele deixou claro que Jesus nos dá o caminho e continua conosco, nunca nos deixando sozinhos. Se Ele determinou um lugar ou projeto para nós, Ele estará conosco. O pastor nos fez refletir: “Jesus está comandando o seu barco ou Ele está dormindo e deixando você comandar sozinho?”

