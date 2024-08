Fomos barrados no escritório da Uber em Osasco

Acompanhamos as diligências dos vereadores de São Paulo que estão investigando a empresa na CPI dos Aplicativos. Eles suspeitam que a empresa mudou a sua sede de cidade para pagar menos impostos. O que encontramos? 1h30 de espera, porta fechada e um terreno com uma concessionária abandonada no lugar onde a empresa anunciou sua nova sede futurista.

