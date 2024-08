Revisão de Véspera PGM Osasco (Procurador)

🦉Aproveite o pacote teórico PGM Osasco →

Programação (sujeito a alteração):

07:00 às 08:00 Fazenda Pública em Juízo Igor Maciel- Material de Apoio→

08:00 às 08:30 Direito Comercial Alessandro Sanchez- Material de Apoio→

08:30 às 09:00 Lei Local Juliana Sampaio- Material de Apoio→

09:00 às 10:00 Direito Civil Paulo Sousa

10:00 às 11:00 Direito Tributário Felipe Duque- Material de Apoio→

11:00 às 12:00 Direito Administrativo Rodolfo Penna- Material de Apoio→

12:00 as 13:00 Direito Constitucional Danniel Adriano- Material de Apoio→

13:00 as 14:00 Direito Processual Civil Bruno Terra- Material de Apoio→

14:00 às 14:30 Direito do Trabalho Felipe Fernandes- Material de Apoio→

14:30 às 15:00 Direito Financeiro João Lawal- Material de Apoio→

15:00 às 15:30 Difusos e Coletivos Lívia Losso- Material de Apoio→

15:30 as 16:00 Direito Processual do Trabalho Lucas Pessoa – Material de Apoio→

16:00 às 16:30 Direito Penal e Processual Penal Adryan Juver- Material de Apoio→

16:30 às 17:30 Eleitoral Sávio Chalita- Material de Apoio→

17:30 às 18:00 Direito Urbanístico Igor Maciel- Material de Apoio→

