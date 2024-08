Drone voa em Osasco (Cidade de Deus, obras do Edifício Marcco Bela vista e arredores) – São Paulo

Drone voa em Osasco, mostrando a região do Complexo Cidade de Deus (local onde funciona a Matriz do Bradesco). O complexo possui diversos prédios que abrigam a Diretoria e Departamentos do Banco, Museu, uma grande área verde e mais.

No vídeo também aparecem as obras do Edifício Marcco Bela Vista, o Residencial The Club, o Viaduto Reinaldo de Oliveira (mais conhecido como Ponte Metálica), a Avenida Lázaro de Mello Brandão, a Prefeitura do Município de Osasco e mais.

Música: City of Light – Red Marker

Álbum: Red Marker Collection

Licenciado para o YouTube por: Interstreet Recordings (em nome de 665111 Records DK); BMI – Broadcast Music Inc., Concord Music Publishing, IRICOM, LatinAutor e 2 associações de direitos musicais

