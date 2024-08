PM prende ladrão que furtou HB20 em Osasco

Policiais Militares do 14° Batalhão prenderam em flagrante um homem por furto qualificado e adulteração de sinais identificadores de veículo na Avenida Presidente Costa e Silva, na Zona Norte deOsasco, na tarde desta terça-feira (13).

De acordo com informações da polícia, uma equipe em patrulhamento desconfiou de um veículo HB20 branco com as placas adulteradas.

Após uma breve perseguição, o carro foi abordado e o motorista, identificado como Kauã Barbosa Batista, foi detido.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o código QR Code das placas Mercosul havia sido removido e uma das letras estava adulterada com fita isolante. Kauã confessou ter furtado o veículo no dia anterior e trocado o módulo para alterar as placas.

O veículo foi recuperado e devolvido ao seu proprietário. Kauã, que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, foi encaminhado ao 10º Distrito Policial de Osasco, onde foi ratificada a voz de prisão.

