Mc Leo D’Osasco – Domingueira (DJ Saulinho) 2021

Salve minha família como de custume mais hit nas pista , peço a colaboração de GERAALL pra ta COMPARTILHANDO esse novo Som , Breve muito mais novidades pra todos vocês , desde já agradeço a ATENÇÃO de TODOS ! TMJ FAMILIA ❤🔥🚀🚀

Letra

Hoje e domingueira eu vou fazer um pião

De tiger 800 em cima do tratorzão

Fui la no capão busca isabela

Morena linda e bela a mais top da favela

Ela de dart rosa as inimiga pousa

Em cima do foguetão de nike 12 mola

Eu vou liga os aliados

Que mais tarde tem bailão

Domingo ensolarado eu encostei no conceição

A praça tava o fluxo e so grau raspando a placa

Com a morena na garupa niguem entendi nada

Os bico invejoso ja pensa que e roubada

Pode puxa vai consta que e quitada

Nunca precisei rouba e sempre fui atras

Quem corre sempre alcança por isso eu sou sagaz

Quem ta comigo nunca falha i e uma cinderela

E mais um sonho realizado dentro da favela

(REFRÃO)

(2x)

E no jardim tereza so tem menino bom

Tira de giro em cima do foguetão

As mulecada se diverti sempre soltando pipa

Isso na nossa infancia era mo alegria

Nois dentro da evoque branca nao pagamos simpatia

Sempre com ordem e desencia e muita disciplina

(3x)

Onde nois chega nois chuta o balde

Os bico pula alto nois comanda o baile

Instagram @mcleodeosasco



