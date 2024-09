✅ DMERCADO DO VÔLEI FEM 2024 – OSASCO

O vídeo traz todas as novidades da tradicional equipe do Osasco. Quem saiu da equipe, quem foi contratada e quem renovou contrato. Assista o vídeo até o final e ficará sabendo de tudo sobre Osasco na temporada 2024/2025.

O canal se destina aos árbitros, atletas, técnicos e torcedores.

É muito importante que deixe seu like 👍, se inscreva no canal e marque o sino para receber as notificações 🔔.

==============================

📸 Meu Instagram:

➤

💎 Meu Facebook:

➤

==============================

🔴 Compartilhe esse vídeo com seus amigos:

➤

• MERCADO DO VÔLEI FEM 2024 – OSASCO

==============================

#volei #arbitragem #arbitragemnovoleibol #regrasdovolei #arbitragemdevolei #cbv #fivb #cobravoficial #arbirtosdevoleibol #volleyball #osascovôlei #osascovoleibolclube #mercadodovôlei #notíciasdovôlei #superligafemininadevolei, #nformaçõesdovôlei



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube