DIRIGÍVEL PERSONALIZADO DO SÃO PAULO CAI EM OSASCO E UMA PESSOA FICA FERIDA NO ACIDENTE

O dirigível personalizado do São Paulo caiu em Osasco, no bairro Veloso, no início da tarde desta quarta-feira (25). Três pessoas estavam no dirigível, e uma foi socorrida com ferimentos leves pelo Samu.

#saopaulo

_______

Assista aos principais eventos esportivos com o UOL Play Esporte e aproveite tudo em uma única assinatura: Champions League, Libertadores, Sulamericana, UFC, NBA e Fórmula 1, por apenas R$ 99,90/mês. Experimente agora!

Saiba mais:



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube