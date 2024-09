DIRIGÍVEL IDENTIFICADO COM ESCUDO DO SÃO PAULO CAI EM OSASCO (SP)

Um dirigível identificado com escudo do São Paulo Futebol Clube caiu em Osasco, na Grande São Paulo, no começo da tarde desta quarta-feira (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa, que estava na cabine, foi socorrida com ferimentos leves.

O dirigível caiu em uma avenida importante da cidade da região metropolitana de São Paulo, próximo ao Rodoanel. Além dos Bombeiros, a Polícia Militar está no local e equipes da Defesa Civil e Enel foram acionadas.

