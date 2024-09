Balão dirigível cai em Osasco (SP) e deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas se feriram na queda de um balão dirigível em Osasco, região metropolitana de São Paulo. No momento do acidente, o dirigível fazia um voo teste para uma ação de propaganda para o São Paulo Futebol Clube. Havia duas pessoas a bordo: o piloto e um passageiro. Os dois tiveram ferimentos leves e foram socorridos. O dirigível atingiu ao menos oito casas. O São Paulo disse que lamenta o ocorrido e presta suporte aos envolvidos no acidente. O Cenipa afirmou que vai investigar a queda.

