Um dirigível com o escudo do São Paulo Futebol Clube caiu em um bairro de Osasco, na Grande São Paulo, no começo da tarde desta quarta-feira (25). Ainda não há informações sobre feridos.

