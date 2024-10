Dirigível cai em Osasco: Piloto e passageiro têm ferimentos leves #shorts

Um dirigível contratado pelo São Paulo apresentou problemas na manhã desta quarta (25) e caiu em uma área residencial de Osasco (SP). O Corpo de Bombeiros resgatou o piloto e um passageiro, ambos com ferimentos leves.

A ação era parte de uma campanha do clube antes do jogo contra o Botafogo pela Conmebol Libertadores. O dirigível, que exibia o símbolo do time e a frase “torcida que conduz”, havia partido de Carapicuíba para um voo teste. A causa do acidente ainda está sendo investigada.

