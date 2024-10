Resultado do 1° turno das Eleições 2024 em Osasco/SP

Com 75,28% dos votos válidos, Gerson Pessoa (PODE) se elegeu à prefeitura de Osasco/SP no primeiro turno das Eleições 2024. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu a totalização dos votos do primeiro turno às 21:06:03 nesta Segunda-feira, 7.

Aviso: este conteúdo foi gerado automaticamente com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações como nomes, siglas, porcentagens de votos e data do pleito são atualizadas para refletir com precisão os resultados em diferentes municípios. Além disso, o percentual de cada candidato leva em conta os votos de todos os candidatos concorrentes, independente da situação jurídica. Consulte a situação dos candidatos no site do TSE

#Eleições2024 #Osasco #Apuração

