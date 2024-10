Apartamento com 90m a venda no condomínio Jardins do Brasil – Osasco Centro – R$ 1.165.000

Apartamento para Venda no Jardins do Brasil – Osasco centro, com 90 metros quadrados.

Ele se encontra pronto para morar, com armários planejados de primeira linha em todos os hambientes, cozinha com uma reforma fina, coifa, forno e fogão, repleta de armários de altíssima qualidade, teto rebaixado em gesso em todos hambientes, sala ampla se conversando com a bela varanda gourmet e um lindo porcelanato, a vista da Varanda é um charme, se contempla o condomínio e ponte metálica.

Lavanderia c/ armário

1 lavabo

Varanda gourmet c/ armário e pia

Churrasqueira

90m

2 vagas

Andar alto

2 dorm

Sendo as 2 suites

Condominio Jardins do Brasil Atlântica torre Serra do Mar

O Condomínio Jardins do Brasil é equipado com diversas instalações, como portaria 24 horas, academia, piscina, quadra esportiva, salão de festas, churrasqueira, playground, sauna, salão de jogos, brinquedoteca e lavanderia no prédio.

Piscina Adulto e Infantil com raia de 20m;

Academia toda equipada;

Salão de Festa Infantil;

Salão de Festa Adulto;

Espaço família com churrasqueira e piscina;

Brinquedoteca ;

Quadra de tênis com medidas oficiais;

Quadra poliesportiva;

Playground;

Sala de pilates;

Sala de massagem;

Sauna;

Portaria 24 horas e muito mais.

Rua privativa para passeio;

Jardim central com diversas espécies de árvores e plantas;

Um verdadeiro bairro planejado completo, muito bem localizado com muita segurança e tranquilidade.

– Localização perfeita no Centro Osasco, um local estratégico, arborizado e tranquilo e perto de tudo o que a região tem de melhor, Quem vive nesta região tem, sempre tudo por perto, a conveniência do shopping União, o maior complexo comercial da cidade, com Home Center, Atacadista Makro, Hipermercado Extra, Poupa Tempo e outros,

– Ao lado do Power Center Osasco (Hipermercado Big, Sam’s Club, Home Center C&C Casa e Construção, Super Shopping)

– além do privilégio de estar localizado entre os acessos mais importantes de São Paulo, muito próximo às estações de trem Presidente Altino e Osasco .

– Fácil acesso as marginais Pinheiros e Tietê (menos de 05 minutos)

– Fácil Acesso a Rodovia Castelo Branco, Rodoanel, Anhanguera, Bandeirantes e Raposo Tavares (menos de 10 minutos)

– Ao lado do Atacadista Atacadão

– Próximo ao Calçadão de Osasco um dos maiores centros comercias do Estado de São Paulo

– Próximos a colégios renomados

Agende uma visita com a RE/MAX AGILITY

