Visite o decorado do Pin Osasco e aproveite para tirar todas as suas dúvidas sobre as vantagens da BP8 e do programa Minha Casa Minha Vida! Você vai descobrir que morar no que é seu é muito mais fácil do que você imagina!

📍Av. Sarah Veloso, 1301 – Osasco – SP.

📲Para maior comodidade, agende o seu horário: (11) 94078-9541.

#shorts



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube