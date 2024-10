MELHORES MOMENTOS E BASTIDORES DA FINAL DO PAULISTA FEMININO DE VÔLEI ENTRE SESI BAURU E OSASCO

Acompanhe a cobertura completa que o Olimpíada Todo Dia fez na grnade final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino entre Sesi Bauru e Osasco.

Gabriel Turolla traz um outro olhar sobre essa grande decisão!

O jogo

Sesi Bauru e Osasco começaram com o nervosismo interferindo no desempenho. As ponteiras Acosta e Natália travaram duelo particular em quadra e a jogadora osasquense acabou se dando melhor no final. O time bauruense chegou a abrir 23 a 20 após dois bloqueios da central Bia, porém, o time visitante igualou o marcador após boa passagem da ponteira Maira no saque, forçando erros da equipe mandante. Os erros foram determinantes para o triunfo do Osasco por 26 a 24. Embalado, o time de Osasco manteve o bom desempenho no segundo set, liderando a maior parte da parcial para vencer por 25 a 20.

Não podendo mais perder nenhum set, o Sesi Bauru reagiu no terceiro set, abrindo uma boa vantagem logo no começo. Luizomar de Moura até fez algumas mudanças no Osasco, como a entrada da ponteira venezuelana Valdez, que ajudaram o time a diminuir a diferença no placar. Mas o Sesi Bauru contou com a gordura construída no começo do set para ganhar por 25 a 23.

Mesmo com a vitória na parcial anterior, o Sesi Bauru não conseguiu manter o embalo no quarto set. O time da casa chegou a liderar no começo, mas logo Osasco assumiu a frente no placar, segurando a vantagem até fechar o jogo com um ataque da campeã olímpica Natália.

