Gotham X Osasco: Qual Cidade Dá Mais Medo? 😱 #Shorts #BGS2024 #Games

Direto da BGS 2024, fizemos uma comparação épica: Gotham ou Osasco, qual cidade dá mais medo? 🦇💀 Será que Osasco é a verdadeira “Gotham brasileira”? Veja o que o coringa respondeu e divirta-se! Não esqueça de se inscrever para mais conteúdos engraçados!

#bgs2024 #GothamVsOsasco #Humor #Games #OsascoDoCaos #Shorts #dccomics

🔔 Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal.

🐦 SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:

► Instagram ODC:

► Facebook ODC:

►TIKTOK ODC:

Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. [João 14:6]

AVISO⚠️:

Declaro que o conteúdo utilizado no vídeo está de acordo com a política de “Uso Aceitável” (Fair Use) e não tem a intenção de infringir ou burlar os direitos dos respectivos detentores. Todo o conteúdo é utilizado de boa fé com o intuito de trazer entretenimento, curiosidades da cidade de Osasco, histórias antigas da nossa cidade e entrevistas em geral, sem burlar seus direitos. Caso algum conteúdo seja identificado como inapropriado ou fora do “Uso Aceitável” (Fair Use), estarei à disposição para remover o conteúdo questionado sem nenhuma objeção.

♦ A Osasco do Caos (ODC) é uma página dedicada a trazer humor e notícias da cidade de Osasco. Com um nome que reflete a dinâmica da vida local, a página se tornou uma fonte de entretenimento e informação para os osasquenses. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo.

► ACESSE NOSSO SITE:

® Osasco do Caos – A Página do Pombo de Osasco! POMBO MAIS FAMOSO DE OZ



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube