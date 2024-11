Chuva em Osasco (SP): crianças são retiradas de creche às pressas

As fortes chuvas que atingiram São Paulo e municípios da Região Metropolitana na quarta-feira (6) causaram grandes alagamentos, arrastaram pessoas e veículos e deixaram a circulação nas cidades ainda mais complicada. Em Osasco, os temporais alagaram a Creche Alzira Silva Medeiros, no Jardim Aliança, onde crianças e funcionários precisaram deixar o local às pressas. Vídeos gravados mostram o momento de tensão enfrentado pelas famílias e profissionais. O volume de chuva na cidade também passou os 100 milímetros. | #sbtnews #primeiroimpacto #chuva #creche #osasco #saopaulo



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube

