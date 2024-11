Pesquisa em Inteligência Artificial na USP e no Brasil

XXVII SemeAd

O C4AI/USP – Center for Artificial Intelligence da USP – é um centro de pesquisa iniciado em 2020 com financiamento conjunto da FAPESP e IBM, criado com a finalidade de desenvolver pesquisas no estado da arte em Inteligência Artificial (IA), explorando tanto aspectos básicos quanto aplicados.

Nesse Keynote, o Prof. Fábio Cozman, Diretor do C4AI, apresentará os principais resultados dos primeiros cinco anos do projeto e os próximos passos da pesquisa em IA na USP e no Brasil, incluindo nessa discussão os desafios propostos pelo PBIA – Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, recentemente lançado pelo Governo Federal

Keynote speaker: Fabio Gagliardi Cozman (C4AI/USP)

Moderador: Cesar Alexandre de Souza (FEA/USP)



