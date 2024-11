Creche é atingida por fortes chuvas em Osasco com crianças dentro

Creche é alagada em Osasco e professores tentam salvar crianças no local

Durante as fortes chuvas que atingiram todo o estado de São Paulo, uma creche em Osasco, na Região Metropolitana, ficou ilhada, na última quarta-feira (6), após a água invadir o espaço, causando pavor nas crianças que estavam no local.

