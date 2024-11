CLEITINHO COBRA GOVERNO APÓS INUNDAÇÃO EM CRECHE DE OSASCO: “O QUE É PRIORIDADE?”

Em suas redes sociais, o senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou o governo Lula, após o episódio de enxurrada em uma creche de Osasco. Cleitinho afirmou que a prioridade do governo é repasse de verbas para Lei Rouanet e realização do ‘Janjapalooza’ no Rio.

