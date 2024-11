CASA MARAVILHOSA A VENDA DE PORTEIRA FECHADA COM 5 SUÍTES, PISCINA COM AMPLO GOURMET, ZONA NORTE SP

Informações com Corretor responsável: Rogério CRECI 208935

R$2.500.000,00 Aceita Financiamento | Estuda Permuta

Com aproximadamente 435m sendo:

5 Suítes sendo 4 com closet

3 Vagas de Garagem

Área Gourmet integrada com a Piscina

Casa moderna com 5 pavimentos, possui infraestrutura pronta para receber Elevador panorâmico, sala ampla para 3 ambientes , escritório, jardim de inverno, sala de jantar, cozinha e sala de tv integram a área externa da casa que aliás possui corredor lateral , a casa possui dois depósitos.

Móveis de altíssimo nível compõem a beleza deste lindo imóvel.

Localizado a menos de 1 km da Av Nova Cantareira X Maria Amália Lopes de Azevedo.

