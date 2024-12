NEGUINHO DE OSASCO – O CLIPE APADRINHADO PELO KONDZILLA

Andarilho Cha foi um dos 20 artistas selecionados dentro do projeto Clipe da Quebrada lançado em parceria com o empresário e produtor Kondzilla e a Secretária de Cultura de São Paulo e as Fabricas de Cultura.

NEGUINHO DE OSASCO é uma canção que faz parte do EP de Pós Funk do Andarilho chamado de “Sem ar, mas com ideias”, lançado em 2023

(disponível nas principais plataformas digitais)

Esse projeto selecionou 20 artistas periféricos e algumas produtoras audiovisuais que ficaram na responsabilidade de produzirem os clipes dos artistas, sendo elas premiadas com o valor de 5 mil reais.

Ficha Técnica

Música – Neguinho de Osasco

Composição – Andarilho Cha

Produção e Co-produção – Andarilho Cha e Melifona

Mixagem – Bruno Ligari

Selo – Sala de Estar

Uma produção de Coletivo Muita Treta

Direção e roteiro: Gul Oliveira (@gosvato)

Produção: Mellanie Cristine e Yasmin Ebere (@mellaniecristine e @yasminebere)

Direção de Fotografia: Eduardo Santos (@educat1vo_mov)

Assistência de Fotografia: Guilherme Rufino (off.rufino)

Direção de Arte: Andy Reis (@andyayoreis)

Logger e Continuidade: Kauê André (@k.aue_)

Montagem: Brunno Bimbati (@so_bimbati)

Apoio:

Quanta

Locadora Equipamentos Cinematográficos

Clayton Estúdio

Agradecimentos:

Ivan Adriano

Amaranta Úrsula

Maria de Fátima

Rosália Linares

Wagner Eugenio

Paulo Reis

Matheus Pinto

Henrique Lindinho

Iniciativa: Secretária de Cultura de São Paulo,

Kondzilla, Fábricas de Cultura, APAA, Poiesis



