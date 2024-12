VOCÊ CONHECE OSASCO? CONHEÇA A CIDADE DE OSASCO

Conheça as boas surpresas do calçadão de Osasco na Rua Antônio Agú.

Osasco está localizada na Região Metropolitana de São Paulo, na Zona Oeste da Grande São Paulo.

O famoso Hot dog de Osasco, faz de Osasco a capital do cachorro quente!

A Ponte Metálica é passagem obrigatória para quem transita pela Av. dos Autonomistas nos dois sentidos

✅ Coisas que você deve saber sobre Osasco!

✅ Osasco faz divisa com São Paulo, Carapicuíba, Barueri e Cotia.

✅ Osasco está listada entre as maiores cidades do Estado de São Paulo com cerca de 701.428 pessoas (2021).

✅ O Pico do Jaraguá pode ser visto de longe, o ponto turístico mais alto, os osasquenses têm o privilégio de ter o Parque Estadual do Jaraguá, a emissora de TV SBT que está situada no Distrito Industrial Anhanguera, trevo km 18 da rodovia, a REDETV na Av Presidente Kennedy na Vila São José, além das “grandes” redes de comércio: Mercado Livre, Carrefour Hipermercado, Atacadão, Shopping União de Osasco, Sam’s Club, BIG, antigo Wal Mart, Super Shopping Osasco, Osasco Plaza Shopping, que em 1996, exatamente no dia 11 de junho, sofreu um grave acidente, vazamento de gás, com a explosão causando o desabamento, matando mais de 40 pessoas, Havan Marginal Tietê (Osasco) e a recém inaugurada loja do MercadoCar.

✅ A distância de OSASCO até o centro de São Paulo é de 20 km.

DISTÂNCIA de Osasco até CURITIBA PR: 395 km

Distância de Osasco SP até Rio de Janeiro RJ: 459 km

DISTÂNCIA de osasco sp até a bh (Belo Horizonte – MG) 591 km

Distância de Osasco até Brasília DF: 1002 km

Distância de osasco até Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos: 43 km

Distância de Osasco-SP até Aeroporto de Congonhas: 23 km

Distância de Osasco – SP até Terminal Rodoviário TIETÊ: 22 km

Distância de Osasco até Terminal Rodoviário Barra Funda – Barra Funda: 18 km

Para chegar em Osasco, fácil acesso pelas marginais: Marginal do Tietê e Marginal Pinheiros, assim como as rodovias Castelo Branco, Rodovia Raposo Tavares, Rodovia Anhanguera e com acesso direto para várias cidades do Brasil, com o Rodoanel Mário Covas SP-050 (Trecho Oeste)

Para acessar o município de osasco – sp pelo ‘Cebolão’ que é o Complexo Viário Heróis de 1932 no acesso pelas Marginais é o principal acesso para ir em Osasco e em breve será inaugurada uma nova ponte que interliga a rodovia ao Centro de osasco são paulo

✅ Motivos para ir… assim como a tradicional Rua 25 de Março em São Paulo e lojas de compras do Brás no Centro de São Paulo, nos dias úteis e também aos sábados, está em constante movimento de pessoas em suas compras no calçadão de osasco

Recomendado: Mobilidade Urbana, aproveite as dicas do transporte: estação de Osasco CPTM linha 8-Diamante, a movimentação de ônibus no terminal de Ônibus no largo de Osasco.

OS MELHORES BAIRROS de OSASCO:

Vila Campesina

Centro

Jaguaribe

Bela Vista

OS PIORES BAIRROS de OSASCO

Vila Menk

Rochdale

Munhoz Junior

Helena Maria

– Osasco é a 8ª maior cidade do Estado de São Paulo com mais de 700.000 habitantes.

7ª – Ribeirão Preto

6ª – Santo André

5ª – São José dos Campos

4ª – São Bernardo do Campo

3ª – Campinas

2ª – Guarulhos

1ª – São Paulo

Em janeiro de 2022, temporal ⛈ deixa Osasco em estado de atenção causando enchentes na região no KM 18, bairro de Comandante Sampaio impedindo acesso dos carros que vinham do Piratininga e do Centro de Osasco e também daqueles que vinham de Carapicuíba sentido Vila Yara.

✔ CURIOSIDADES DA CIDADE DE OSASCO: CIDADE-TRABALHO | NOVO CALÇADÃO DE OSASCO COM COBERTURA DE VIDRO | OSASCO PLAZA SHOPPING, infelizmente, não teve uma boa história em 1996, véspera do dia dos namorados, portanto, movimentação intensa de pessoas na hora do almoço, com a explosão que deixou 40 pessoas mortas e centenas de feridos.

Osasco foi eleita a 3ª maior cidade do país quando se trata de negócios.

Conheça a cidade de osasco, também conhecida por Cidade Trabalho

