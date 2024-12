Rafaela Santiago | O Céu Responde Diferente [Cover Sued Silva e Dalete Hungria]

Cover da canção “O Céu Responde Diferente” das cantoras Sued Silva e Dalete Hungria, interpretado por Rafaela Santiago e divulgado pela Todah Covers em dezembro/2024.

A palavra TODAH vem da mesma raiz que YADAH, significa “mãos estendidas”.

Então a expressão TODAH, que também é usada como agradecimento (OBRIGADO) traz em sua raiz uma relação com “estender as mãos”.

Estar agradecido é estender as mãos aos céus e reconhecer tudo o que Deus tem feito em nossas vidas.

▷ LETRA

► O Céu Responde Diferente

– Compositores: Wilson Silva

Não foi do jeito que arquitetou, não foi da forma que tanto esperou

Você fez os teus planos, mas o céu responde diferente

Planejou colocou no papel todos os teus planos

Mas não foi como estava esperando, porque o céu responde diferente

Lembra daquele dia, que como Elias debaixo de um pé de zimbro você pediu a morte

Mas Deus mandou a vida, porquê o céu responde diferente

Lembra daquele projeto tudo estava certo

No fim deu errado você não entendeu que tudo que era Deus

E que mesmo em Silêncio o céu te respondeu

O céu responde diferente

O céu responde diferente

A circunstâncias dizem não, mas o céu responde sim

Todos dizem vai morrer o céu responde vai viver

O céu responde diferente

O céu responde diferente

Se o homem te desenganou, infelizmente

Mas o céu se movimentou e de Repente

o céu responde diferente

o céu responde diferente

A morte vira vida

o céu responde diferente

E mostra a saída

o céu responde diferente

Mas é bem melhor

o céu responde diferente (Cante)

O céu responde diferente do que imaginou

O céu responde diferente do que planejou

O céu responde diferente mas é bem melhor

O Céu responde Diferente

** Propriedade Autoral

Essa canção não pertence à Rafaela Santiago, declaramos que todo material é de autoria e propriedade do seu respectivo dono(s).

