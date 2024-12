RUA SECRETA com TECIDOS DIFERENTES no BRÁS em SP

Neste vídeo da série Ruas de SP, levo você para explorar a Rua Professor Pinto Pereira, no Brás, em São Paulo. Desta vez, vamos descobrir tecidos incríveis e únicos que ainda não apareceram nos outros vídeos da série!

Ebook gratuito

Permita viver a experiência do Amplifique-se

🧵 Durante o passeio, apresento lojas que oferecem uma enorme variedade de tecidos diferenciados, perfeitos para os mais diversos projetos. Você vai encontrar materiais exclusivos para confeccionar roupas, criar peças decorativas ou dar vida a ideias criativas de costura e artesanato.

🧵 Seja você um estilista, costureiro, artesão ou amante de DIY, essa rua é um verdadeiro tesouro para quem busca qualidade e diversidade.Vem comigo explorar mais uma joia escondida no Brás e expandir sua criatividade com tecidos únicos!

#tecido #bras #malha

Contato – [email protected]

Playlist com os vídeos das Ruas de SP –

Se você apareceu nesse vídeo e quer retirar sua imagem, mande nos uma mensagem.

Atenção: o Tiago mostra a rua e as lojas que encontra durante a gravação, sem vínculo nenhum com as lojas, lugares mostrados ou pessoas. Verifique antes de comprar se o produto é original, a procedência e a transparência da negociação.

Tome cuidado com seus pertences e não use o celular na rua.

Obrigado por assistir!

Blog:

Instagram:



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube