Osasco | PROJETO ESPETÁCULO 2024

Confira os melhores momentos das apresentações do Projeto Espetáculo da unidade Osasco.

O Projeto Espetáculo reúne interessados em participar de um processo que engloba pesquisa, criação e apresentação de uma obra artística. O projeto estimula o desenvolvimento humano e expressivo, priorizando memórias e narrativas dos territórios que abrigam as Fábricas de Cultura.

Para saber mais, acesse o nosso site: www.fabricasdecultura.org.br/formacao-cultural/projeto-espetaculo

Faça sua inscrição para a turma de 2025! A partir do dia 7/1, vá até a unidade de sua preferência com: documento com foto + comprovante de endereço (menores de 16 anos devem ir acompanhados por um responsável).



