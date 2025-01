GCM efetuou disparos após uma discussão com o secretário-adjunto de Segurança de Osasco (SP)

A Polícia Científica do estado de São Paulo chegou à Prefeitura de Osasco, onde o secretário-adjunto de Segurança foi morto por um GCM nesta segunda (6). A arma usada no crime está no local e será recolhida pelos peritos. Segundo uma nota enviada pela Prefeitura, tudo teria começado após uma discussão entre o secretário Adilson Custódio Moreira e o guarda Henrique Marival de Sousa. Antes de ser baleado, Adilson foi feito de refém pelo GCM.

Nosso Whatsapp:

Inscreva-se no canal Jornal da Record:

Assista às íntegras no PlayPlus:

Instagram:

Twitter:

Threads:

TikTok:

Facebook:

Site oficial:

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube