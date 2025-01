GCM que atacou a prefeitura de Osasco (SP) é preso e xinga equipe do Cidade Alerta

Um agente da Guarda Civil Municipal disparou pelo menos dez tiros na prefeitura de Osasco (SP). Segundo um agente da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), ele é um ex-segurança do local. Durante o crime, o suspeito atirou contra o secretário Adilson Custódio Moreira, que não resistiu aos ferimentos. Após a confirmação da morte da vítima, o suspeito foi detido. Acompanhe o momento da prisão do homem que ainda xingou a equipe do Cidade Alerta.

