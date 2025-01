“Aqui dentro só tem eu, o Moreira e o demônio”, disse GCM que matou secretário em Osasco | LIVE CNN

O comandante da GCM de Osasco, Erivan Gomes, falou sobre o momento em que chegou ao local em que ocorreu o assassinato do secretário-adjunto de segurança Adilson Moreira. Segundo ele, ao falar com o GCM que cometeu o crime, o mesmo disse que no local havia apenas 3 pessoas, “ele, Moreira e o demônio”. #CNNBrasil

